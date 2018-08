Aquarius, accordo europeo sui migranti: Malta apre il porto

Il governo di Malta "farà una concessione", permettendo alla nave Aquarius di entrare nei suoi porti, "malgrado non abbia l'obbligo legale di farlo". Lo ha reso noto il dipartimento delle Informazioni di Malta, spiegando che i 141 migranti a bordo verranno poi ripartiti fra Francia, Germania, Portogallo e Spagna.

"In seguito a discussioni fra Francia e Malta, alcuni paesi membri dell'Ue, con il supporto della Commissione Europea, hanno convenuto su una responsabilità condivisa rispetto ai migranti salvati a bordo della nave Aquarius", spiega il comunicato maltese.

Il primo ministro maltese Joseph Muscat ha intanto ringraziato su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron "per la comune iniziativa per risolvere la questione dell'Aquarius".

A quanto scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, la Spagna accoglierà 60 migranti e il Portogallo 30.

Welcome the decision of Malta to authorise the disembarkation of the #Aquarius. I commend France Spain Germany Portugal and Luxembourg for their solidarity to take a share of the migrants on board. We need sustainable solutions. This is the responsibility of the EU as a whole.