Aquarius senza meta, ora è ferma in mare. Conte: "Italia lasciata sola"

Il destino della nave Aquarius, con oltre 600 migranti a bordo, è ancora un punto di domanda. Il mondo politico si spacca dopo la presa di posizione di Matteo Salvini, che si prende la scena come "uomo forte " del governo Conte. "#Chiudiamoiporti": è con questo hashtag, che il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ieri ha confermato la decisione di non accogliere nei porti italiani la nave con oltre 600 migranti a bordo, tra cui 123 minori non accompagnati.

Aquarius, ultime notizie

La sfida a Malta non ha avuto successo. "La nostra capitaneria di Porto ha scritto reiteratamente all'autorità de La Valletta affinché, per la prima volta dopo molto tempo, Malta fosse messa di fronte alle sue responsabilità. Ed è nostra intenzione che risponda ufficialmente alla nostra richiesta di apertura dei suoi porti per il salvataggio delle centinaia di naufraghi presenti sulla nave Ong Aquarius" scrivevano ieri pomeriggio in una nota congiunta il ministro dell'Interno Matteo Salvini e quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "L'isola - continuano i due ministri - non può continuare a voltarsi dall'altra parte quando si tratta di rispettare precise convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana e di cooperazione tra Stati. Il Mediterraneo è il mare di tutti i Paesi che vi si affacciano e non si può immaginare che l'Italia continui ad affrontare questo fenomeno gigantesco in solitudine. Ecco perché chiediamo al governo di La Valletta di accogliere la Aquarius per un primo soccorso ai migranti a bordo. Noi continueremo a salvare vite umane, altri restano nel torto".

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti pic.twitter.com/kjusddFDqH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 giugno 2018

Malta in ogni caso dichiara di non avere competenza. La nave ha superato Malta e sta navigando verso nord, verso le coste siciliane. Si muovono anche gli organismi delle Nazioni Unite, l'Unhcr in serata fa un appello: "Stati e attori coinvolti trovino soluzioni rapide che consentano ai migranti e rifugiati dell'Aquarius di essere sbarcati in modo sicuro e rapido".

A tarda sera il premier Giuseppe Conte, impegnato per ore in un vertice con Salvini e Di Maio, annuncia: "E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità". Luigi Di Maio è sulla stessa lunghezza d'onda: "L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accoglierne centinaia".

De Magistris: "Aquarius a Napoli"

"Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi a salvare vite umane". Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. La pens così anche Leoluca Orlando: "Palermo, la città che a partire dal proprio nome è 'tutta un porto', è stata e sarà sempre pronta ad accogliere le navi, civili o militari che siano, impegnate nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Quelle navi e quegli uomini che rispettano la legge del mare e la legge internazionale, sottraendo alla morte uomini, donne e bambini che alcuni vorrebbero consegnare nelle mani della criminalità internazionale" dice il sindaco di Palermo.

M5s: "L'Aquarius non è una bagnarola che affonda"

"L'Aquarius non è una bagnarola che sta affondando, ma una nave moderna dove nessuno sta rischiando la vita". Così, l'eurodeputato M5S Ignazio Corrao sulla vicenda della nave Aquarius che vaga nel Mediterraneo in attesa di sapere dove attraccare. "L'Italia sta facendo quello che fanno sempre tutte le altre nazioni che consideriamo evolute e democratiche, Malta anche in questo caso ti sorride e ti prende in giro (ha la capacità di scomparire dalle carte geografiche quando vuole)", dice Corrao. "Il Governo Italiano ha inviato soccorso a bordo nonostante la nave sia molto più vicina a Malta che alla Sicilia, perché l'umanità rimane una qualità che è rimasta solo agli italiani in questo sconcertante quadro internazionale - aggiunge rivolgendosi a chi critica il governo -Insomma, o avete manifestato in questi anni contro Malta, Francia, Spagna e tutti i Paesi europei (o l'Australia, gli USA e via dicendo) perché sono dei disumani nazisti genocida, oppure dovete semplicemente assumere che l'Italia, non essendo più governata da chi dell'immigrazione ha fatto un business (e ha fatto un favore a tutti gli altri Stati), sta dicendo legittimamente che l'immigrazione verso l'Europa va gestita in modo congiunto e l'Italia, che può dare lezioni di umanità a tutti, non può più essere il campo profughi di tutta Europa".

La rotta di Aquarius in diretta

La posizione della nave con oltre 600 migranti a bordo (nel riquadro rosso) alle ore 8 di lunedì mattina. Dopo aver fatto rotta verso nord, verso l'Italia, la nave è sostanzialmente ferma in mezzo al mare. (da Vesselfinder). Sulla nave ci sono scorte di cibo sufficienti per due-tre giorni: impossibile pensare però che nella giornata di lunedì la situazione non si sblocchi. Da Aquarius attendono indicazioni.