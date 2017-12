La Procura di Mantova ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta nei confronti del sindaco di Mantova Mattia Palazzi per tentata concussione continuata. Lo ha comunicato "per una corretta informazione agli organi di stampa" la procura in una nota.

In base all'ipotesi iniziale, il sindaco avrebbe chiesto favori sessuali alla rappresentante di un'associazione culturale cittadina, in cambio di contributi comunali da erogare allo stesso ente.

Palazzi, eletto con il Partito democratico, ha sempre smentito tutto: "Non ho mai chiesto favori a nessuno abusando del mio ruolo di sindaco, conosco quella signora ma non vi è mai stato nulla di privato con lei".