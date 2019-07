Un arsenale nelle mani dell'estrema destra: sequestrate armi da guerra

Così tante armi da poter fare una guerra: con un blitz nel Nord Italia la Polizia di Stato di Torino, coordinata della Procura della Repubblica di Torino, ha sequestrato un ingente quantitativo di armi nella disponibilità di un gruppo 'orbitante' nell’estrema destra oltranzista.

Durante l’operazione dei poliziotti della Digos di Torino in collaborazione con quelli di Milano, Varese, Pavia, Novara e Forlì, coordinati dalla Polizia di Prevenzione – Ucigos, è stato sequestrato un autentico arsenale di armi da guerra come fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile aria-aria perfettamente funzionante ed in uso alle forze armate del Qatar.

Sequestro di armi nel Nord Italia: c'è anche un missile

L'indagine, fa sapere la polizia, trae origine dalle attività di alcuni combattenti italiani con ideologie oltranziste evidenziatisi in passato per aver preso parte al conflitto armato nella regione ucraina del Donbass. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in questura.