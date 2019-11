Lara Comi agli arresti domiciliari: di che cosa è accusata l'ex eurodeputata di Forza Italia

Arresti domiciliari per l'ex parlamentare di Forza Italia, Lara Comi, e l'imprenditore Paolo Orrigoni, titolare della catena di supermercati Tigros ed ex candidato leghista a sindaco di Varese. In carcere Giuseppe Zingale, ex direttore dell'Agenzia per il lavoro Afol.

Sono stati i militari della Guardia di Finanza di Milano e Varese a notificare ai tre - già coinvolti nel primo filone dell'inchiesta "Mensa dei poveri", per il quale un mese e mezzo fa sono state chiuse le indagini per 71 indagati - un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Raffaella Mascarino. Le accuse, a vario titolo, sono corruzione, finanziamento illecito e truffa.

I pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri, coordinati dal capo della Dda del capoluogo lombardo Alessandra Dolci, contestano numerosi capi di imputazione.

Lara Comi arrestata (ai domiciliari): le accuse

Un primo aspetto della vicenda riguarda l'accusa di corruzione per la consulenza a favore di un avvocato incassata da Afol: 38mila euro per un doppio contratto, in parte (10mila euro) secondo le accuse dirottata a Comi. Per questa specifica vicenda è finito in carcere l'ex direttore Giuseppe Zingale.

L'ex eurodeputata forzista deve rispondere poi di due imputazioni di truffa ai danni del Parlamento europeo. Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti il denaro retrocesso a Comi da un giornalista, suo addetto stampa, a cui Comi aveva aumentato lo stipendio (da mille a tremila euro mensili) per incassarne poi duemila ogni mese secondo le accuse.

Altra presunta truffa è invece relativa a un contratto fittizio di consulenza per un collaboratore al Parlamento europeo. Gli ultimi due capi di imputazione sono relativi a un finanziamento illecito e a fatture false.

Orrigoni, che era già indagato, deve rispondere dell'accusa di corruzione per una presunta tangente per ottenere una modifica al Pgt di Gallarate, sull'area dove vi era il progetto di apertura di un nuovo supermercato

Lara Comi è stata eurodeputata al Parlamento europeo dal luglio 2009 al giugno 2019. Alle elezioni europee del 2019 si era ricandidata nel nord-ovest con Forza Italia, risultando la prima dei non eletti.