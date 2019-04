Giuseppe, bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito: arrestata anche la mamma

Non solo, secondo l'accusa, non sarebbe intervenuta per fermarlo, ma avrebbe persino cercato di coprire le violenze. La polizia ha arrestato a Cardito, in provincia di Napoli, la 30enne V.C., madre del piccolo di 8 anni ucciso a botte dal patrigno Tony Essobti Badre a gennaio. Nell'aggressione era rimasta ferita anche la sorella della vittima.

Cardito, arrestata anche la madre del piccolo Giuseppe

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti (due mesi di indagini coordinate dal procuratore di Napoli Nord, Francesco Greco) al pestaggio avrebbe assistito anche la donna, che si era difesa affermando di essere sotto shock durante il fatto, e di non essere riuscita a fare nulla. L'uomo è già in carcere da allora. Ora la donna è accusata di omicidio aggravato nei confronti del piccolo di 8 anni e di tentato omicidio della sorellina. I poliziotti hanno eseguito un'ulteriore ordinanza a carico di Badre per il tentato omicidio della sorella del bimbo.

"La madre non chiese aiuto e coprì le violenze"

Secondo i magistrati, la madre del piccolo Giuseppe non avrebbe fatto nulla per fermare il compagno mentre questi con una scopa colpiva ripetutamente i bambini. Non chiese aiuto ai vicini di casa né chiamò le forze dell'ordine. Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, la donna cercò di tamponare le gravissime ferite del piccolo Giuseppe con alcuni teli bagnati e, nel tentativo di occultare le prove, buttò nell'immondizia le ciocche di capelli che Tony aveva strappato all’altra figlia rimasta ferita. A farli rendere conto della gravità della situazione fu invece un parente che chiamò immediatamente il 118. L'intervento dei medici fu però vano.