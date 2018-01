Arrestata Sveva Cardinale, l'ex veggente diventata showgirl

La showgirl Sveva Cardinale è stata arrestata insieme al marito, Francesco Rizzo, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. La vicenda, come riferisce BrindisiReport, affonda le sue radici nei primi anni novanta. All’epoca Paolo Catanzaro - questo il nome della donna prima del cambio di sesso avvenuto nel 2014 - radunava centinaia di fedeli in una chiesetta a pochi km da Brindisi in cui affermava di assistere ad apparizione della Madonna.

Della vicenda si è occupata di recente la trasmissione Le Iene. La Cardinale ha sempre respinto le accuse mosse nei suoi confronti, bollandole come "calunnie". Secondo gli inquirenti però nel corso di quegli incontri collettivi la donna suggestionava le proprie vittime facendo credere loro di possedere doti mistiche. In cambio di denaro. Le presunte apparizioni sono andate avanti fino ai primi anni del 2000.

Arresto Sveva Cardinale, i dettagli

Dopo le inchieste giornalistiche, le Fiamme gialle hanno intrapreso degli accertamenti sul tenore di vita dei due coniugi. L'ammontare della truffa sarebbe pari a circa 4 milioni di euro, utilizzati anche per effettuare investimenti finanziari, viaggi all’estero, acquisto di gioielli e immobili.

Nell’inchiesta ci sono altri sette indagati. La Cardinale è stata condotta presso la sezione femminile del carcere di Lecce. Rizzo è stato arrestato in regime di domiciliari. I finanzieri hanno posto sotto sequestro polizze vita intestata alla show girl, per un valore complessivo di circa 120mila euro. Le vittime risiedono nelle provincie di Brindisi, Bari, Lecce e nel Veneto.

La notizia su BrindisiReport