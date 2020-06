Fuga con la corda calata dal muro di cinta: presi i due detenuti evasi da Rebibbia

Sono stati riportati in carcere i due detenuti fuggiti in modo rocambolesco dal penitenziario romano di Rebibbia lo scorso 3 giugno. Lil Ahmetovic, croato di 46 anni, e Davad Zukanovic 40enne nato ad Olbia si erano calati dal muro di cinta con una corda messa insieme con le manichette antincendio annodate, dopo aver segato le sbarre della cella con una lima. Per uscire dal carcere romano avevano poi fatto a pezzi con una tronchese il filo spinato. La loro fuga è durata due settimane.

Arrestati a Pisa i due detenuti evasi da Rebibbia

A rintracciarli, a Pisa, sono stati i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della polizia penitenziaria. I due fuggitivi, secondo quanto si è appreso, sono parenti di un componente della banda del lockdown, il gruppo che faceva razzie nei supermercati incurante dell'emergenza coronavirus.

L'arresto è avvenuto intorno alle 13:30 di oggi. I fuggitivi sono stati portati nella stazione del comando della compagnia di Pontedera, nella cittadina della Toscana. I due, secondo quanto è stato ricostruito, sono riusciti a travalicare il confine regionale a bordo di un'auto rubata in una concessionaria a Roma.

Al momento dell'arresto uno dei due nomadi ha anche aggredito fisicamente un militare dell'Arma che ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni.

Saranno ora le indagini dell'Arma e della polizia penitenziaria a determinare come siano riusciti a risultare irrintracciabili per quindici giorni e se, eventualmente, siano stati aiutati da qualcuno nella fuga.

I due erano stati condannati a nove anni per aver "commesso diversi reati contro il patrimonio". Dopo le formalità di rito, sono stati associati dal Nucleo Regionale del NIC di Firenze presso la casa circondariale di Pisa.