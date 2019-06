Truffarono anche Clooney, presi i "Bonnie & Clyde" italiani

Una coppia di italiani è stata arrestata a Pattaya in Thailandia dove vivevano da latitanti. L'operazione denominata ''Italian Bonnie Clyde'', è stata portata a termine dall'interpol grazie al supporto di una squadra speciale della polizia thailandese che ha utilizzato anche un drone per scovare e pedinare i due ricercati.

Francesco Galdelli e Vanja Goffi erano infatti balzati all'attenzione delle cronache per aver orchestrato molteplici ed ingenti truffe in Italia, la più eclatante quella a danno della star di Hollywood George Clooney, creando una linea di abbigliamento a nome dell'ignaro attore.

I due erano soliti vendere via internet Rolex falsi spacciandoli per veri, a volte prendendosi gioco dei malcapitati inviando loro un pacco di sale anziché gli orologi. Nel luglio 2014 Galdelli era già stato arrestato ma durante il suo trasferimento in tribunale era riuscito ad evadere.

L'uomo aveva infatti corrotto le guardie carcerarie incaricate del suo trasferimento, pagando loro la somma di 20.000 Thai Baht (circa 500 euro), prelevandoli personalmente da un bancomat. Tutto il personale della Polizia Penitenziaria riconosciuto responsabile dell'evasione era stato poi arrestato e destituito dal servizio.

Arresto Galdelli e Goffi

Attraverso i pedinamenti gli agenti hanno individuato un lussuoso villino dove la coppia di fuggitivi avevano trovato rifugio. Dopo una irruzione Francesco Galdelli e Vanja Goffi sono stati arrestati e poi trasferiti presso il Centro di detenzione dell'Immigration Bureau di Pattaya, in attesa del disbrigo delle procedure per l'estradizione.