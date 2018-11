Blitz all'alba, catturato il superboss latitante da 15 anni: "Tra i ricercati più pericolosi"

Catturato il capo di un clan della camorra, latitante da 15 anni, nell'elenco dei ricercati più pericolosi d'Italia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato Antonio Orlando, 60 anni, ritenuto il reggente del clan camorristico degli ''Orlando-Nuvoletta-Polverino'', operante da tempo nell'Hinterland a Nord del capoluogo campano.

Arrestato in un appartamento di Mugnano

L'uomo, inserito nell'elenco dei i latitanti più pericolosi d'Italia, era ricercato da 15 anni avendo a suo carico due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso emesse dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'uomo è stato catturato all'alba di questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di castello di Cisterna, in un appartamento a Mugnano di Napoli.

"Anche per lui la pacchia è finita". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la cattura del boss. "Grazie alle forze dell'ordine e agli investigatori. Ci fanno cominciare bene la giornata e ci fanno essere ancora più orgogliosi di loro", sottolinea il titolare del Viminale.