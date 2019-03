Roma, arrestato Marcello De Vito (Movimento 5 stelle): è accusato di corruzione

La notizia scuote il mondo politico (romano ma non solo) nelle prime ore di mercoledì. Arrestato il presidente dell'assemblea capitolina di Roma Marcello De Vito. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma nei confronti di 4 persone, per due indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per i restanti due gli arresti domiciliari, e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori nell’ambito dell’indagine 'Congiunzione astrale', coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina.

Roma, arrestato Marcello De Vito (Movimento 5 stelle)

De Vito è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagine, che vede coinvolto l'esponenente del Movimento Cinque Stelle, riguarda un gruppo di persone accusate, in concorso tra loro, di corruzione e di traffico di influenze illecite, nell'ambito delle procedure connesse con la realizzazione del nuovo Stadio della Roma, la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell'area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense.

Arresto Marcello De Vito: di che cosa è accusato

L’indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l’intermediazione di un avvocato ed un uomo d’affari, che fungono da raccordo con il presidente dell’Assemblea comunale capitolina per ottenere provvedimenti favorevoli alla realizzazione di importanti progetti immobiliari.

Perquisizioni in corso al Campidoglio e presso l'abitazione dell'esponente di punta del M5s romano.

Arrestato De Vito (M5s): tutte le reazioni del mondo politico

"I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento, ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio. La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Così Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia e senatore M5S.

"Il partito del buffone Giarrusso ora chieda scusa agli italiani per anni di giustizialismo manettaro, faccia mea culpa e impari il garantismo. Tutti innocenti fino a prova contraria". Così twitta la deputata del Partito democratico Anna Ascani.

"Quindi stamattina il quesito è: i grillini oggi saranno più o meno garantisti? Saranno garantisti come con Salvini o giustizialisti come con Zingaretti?". Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano del Partito democratico.

"Una persona è innocente fino a prova contraria, perciò non farò come è nella cultura dei 5 Stelle, che vivendo di solo populismo crescono nei sondaggi soltanto quando gli altri vanno male, e scendono quando alla prova dei fatti dimostrano totale incapacità amministrativa. Mi auguro che la vicenda possa chiarirsi, perché Roma e i romani si meritano trasparenza, onestà e capacità, si meritano una amministrazione e una politica che possano valorizzarli e valorizzare le straordinarie qualità della nostra capitale. Ma per la Giunta oggi è il tempo della riflessione sul proprio futuro, perché non è da escludere un passo indietro". A dirlo è Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune, sindaco di Parma ed ex 5 Stelle.

L'arresto del presidente M5S dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, è "un episodio tristissimo. Ma come gruppo politico dobbiamo avere una reazione immediata e dura. Questa è la differenza che ci sarà sempre tra il M5S e le altre forze politiche. Gli altri li coccolano, noi no". Lo dichiara all'Adnkronos Carlo Sibilia, sottosegretario al Viminale ed esponente del Movimento 5 Stelle. "Il dovere di una forza politica seria come la nostra che ha realizzato l'obiettivo di aumentare le pene ai politici corrotti è non solo essere, ma anche apparire onesti. La reazione a questo episodio - conclude l'ex membro del direttorio grillino - non può far altro che farci crescere e migliorare".

Caustico il professor Paolo Becchi, filosofo ed ex "ideologo" del Movimento Cinque Stelle: