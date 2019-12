Domenico Stanganelli, il latitante arrestato in Costa Azzurra (in casa dei suoceri)

Era latitante dal 2014, destinatario di un mandato d’arresto europeo scaturito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Domenico Stanganelli è stato arrestato in Costa Azzurra, in Francia, con le accuse di associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell’ambito di un’indagine che aveva permesso di disarticolare le cosche di 'ndrangheta Molè di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera (in provincia di Vibo Valentia).

Domenico Stanganelli arrestato in Francia

Per arrestarlo è stato necessario l’intervento della Dia (Direzione investigativa antimafia), della polizia giudiziaria di Marsiglia e di Nizza e la Brigata per le ricerche. "La cattura del latitante - come riferisce la Dia - è avvenuta a Vallauris, località della Costa Azzurra, nell’abitazione dei suoceri, grazie ad una diretta cooperazione tra la Dia, la polizia giudiziaria di Marsiglia e di Nizza, nonché la Brigata per le ricerche ed intervento francese (Bri)".

La cooperazione tra Dia e polizia francese

L’arresto è stato possibile grazie alla Rete operativa antimafia-Onnet, un progetto sviluppato proprio dalla Dia che prevede di supportare le unità investigative degli Stati membri con agenti specializzati sul fenomeno e di migliorare contestualmente lo scambio d’informazioni utili alle indagini.