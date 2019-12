Chili di eroina nell'albero di natale: sperava di farla franca grazie al Black Friday

La droga, immessa sul mercato, avrebbe fruttato fino a un milione di euro. Un "tesoro" sotto forma di eroina. Un giovane sperava di approfittare dei controlli, possibili solo a campione e ancor più difficili sull'enorme numero di spedizioni in transito per il "Black Friday", per fare arrivare in Sardegna un pacco regalo carico di stupefacenti.

Il 21enne, di Cagliari, è stato arrestato a Olbia. Prima di imbarcarsi sul traghetto in partenza da Livorno aveva inviato un plico verso l'isola con un dono a forma di albero di Natale che nascondeva panetti di eroina dal peso di due chili e mezzo. Accusato di traffico di droga, ora in carcere a Nuchis (Tempio Pausania).

Chili di eroina nell'albero di Natale: arrestato a Olbia

Le squadre della cinofila hanno fermato il giovane al porto Isola Bianca di Olbia subito dopo lo sbarco. Nulla di compromettente nell'auto dell'uomo, ma non ha dato spiegazioni coerenti sul perché avesse trascorso 24 ore oltre Tirreno e sul perché non avesse caricato in auto il pacco (di cui i militari erano a conoscenza) preferendo invece spedirlo. Le sue risposte sono state poco convincenti.

Sono scattati ulteriori accertamenti e le fiamme gialle di Frosinone, che hanno seguito l'indagine e l'operazione - denominata Black Friday - in collaborazione coi colleghi di Olbia, sono arrivate al magazzino dove il pacco attendeva di essere spedito con destinazione Sardegna. Dopo aver aperto il plico, su autorizzazione della procura, i finanzieri si sono trovati davanti ad un regalo natalizio a forma di albero di natale del peso complessivo di circa 10 chilogrammi. All’interno 4 panetti di eroina purissima.