Napoli, arrestato per terrorismo: "Era pronto a compiere un attentato"

Era "pronto a colpire" secondo gli inquirenti. Un cittadino gambiano di 34 anni è stato arrestato in provincia di Napoli nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di Carabinieri e Polizia di Stato. Dalle indagini è emerso che l'uomo, S.H., era collegato a gruppi di potenziali terroristi di matrice islamica.

Dalle indagini sarebbe emerso che l'uomo pianificava un attentato da compiere probabilmente in Spagna o in Francia.

Il gambiano arrestato sarebbe secondo gli investigatori un soggetto estremamente fragile dal punto di vista psicologico. Avrebbe dichiarato, ad esempio, di “sentire la voce di Allah” che gli parlava. Un dato certo è che ha superato in passtao un durissimo addestramento militare, probabilmente in Nord Africa.

Si era introdotto un paio di giorni fa a una manifestazione religiosa in Puglia. La circostanza ha destato allarme negli investigatori che lo hanno immediatamente messo sotto stretta sorveglianza. In passato era stato filmato mentre mimava l’uso di un mitra. In una telefonata con una donna si definiva “un soldato di Dio".

L'arresto è stato eseguito dagli uomini del Ros e della Digos nell'ambito delle indagini di prevenzione messe in atto dalla procura partenopea contro il terrorismo di matrice islamica dell'Isis. E' probabile che l'uomo sia stato nello stesso campo di addestramento di un altro gambiano arrestato poco più di un mese fa a Pozzuoli.