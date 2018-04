Colpo alla 'ndrangheta: catturato il "super boss" latitante Giuseppe Pelle

E' stato scovato e arrestato notte a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Pelle, boss latitante della 'ndrangheta.

Arrestato Giuseppe Pelle

Pelle è considerato un capo strategico e componente dei vertici dell'organizzazione criminale: 57 anni, appartiene alla potente famiglia di San Luca; si nascondeva in una casa isolata in una zona impervia e senza strade percorribili, non lontana dal centro abitato.

Il blitz coordinato dalla Dda è scattato nel cuore della notte: circa cinquanta uomini hanno circondato la zona, non lasciando al boss alcuna possibilità di fuga. Deve scontare una pena residua definitiva di 2 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione mafiosa e tentata estorsione.

Lo scorso anno, quando era già latitante, era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Mandamento Ionico", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, per tentata estorsione e illecita concorrenza, aggravate dal metodo mafioso e consistite nell'aver tentato di accaparrarsi i proventi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici in alcuni comuni della Locride.