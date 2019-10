Pugni e minacce ai bimbi durante l'ora di religione: giovane imam accusato di maltrattamenti

Un cittadino del Bangladesh è stato arrestato a Padova per il reato di maltrattamenti ai danni di minori in esecuzione ad una misura cautelare disposta dal Gip. Le presunte violenze si sarebbero consumate durante le lezioni di religione islamica che il 23enne teneva ogni giorno presso l’associazione Bangladesh Cultural Center di via Jacopo da Montagnana.

Le indagini della Procura avrebbero accertato che l’imam, abusando del suo ruolo, maltrattava e minacciava i giovanissimi allievi - tutti di età compresa tra 5 e 10 anni - affidati a lui per ragioni di educazione. Alcuni bambini sarebbero stati strattonati e colpiti con pugni, anche alla testa.

Articolo in aggiornamento