Minacciava e rapinava le donne nelle stazioni: preso 'Joe Cappuccio'

E' finito in manette il rapinatore soprannominato 'Joe Cappuccio', che era diventato l'incubo delle passeggere che tranistavano sulla Roma-Lido. Il modus operandi del malvivente era sempre lo stesso: coglieva di sorpresa le sue vittime per poi minacciarle con il coltello e farsi dare la refurtiva.

Al termine di un’accurata attività investigativa, coordinata da Pubblico Ministero della Procura di Roma-Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno arrestato il rapinatore, un 42enne romano, accusato di aver rapinato due donne, a poche ore l’una dall’altra, la notte del 2 gennaio ad Ostia.

All’una e mezza circa del 2 gennaio, nei pressi della stazione Lido Centro della Roma-Lido, l’uomo incappucciato aveva aggredito una 62enne di Ostia, mentre scendeva dalla sua autovettura, afferrandola da dietro al collo e scaraventandola a terra, per poi impossessarsi della sua borsa, con all’interno gli effetti personali, il suo telefono cellulare e alcune decine di euro.

A distanza di qualche ora, presso la limitrofa stazione “Stella Polare”, Joe Cappuccio era tornato nuovamente a colpire. Anche in questo caso, la vittima, una donna di 51 anni, era stata aggredita dal malvivente mentre percorreva da sola il sottopassaggio della stazione, venendo minacciata con un coltello alla gola, strattonata e derubata della sua borsa.

Donne rapinate e minacciate con il coltello

In seguito alle due cruente aggressioni, erano scattate immediate ricerche dell’uomo da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia. Grazie all’identikit realizzato dagli investigatori, erano stati intensificati i controlli presso tutti gli scali ferroviari e degli autobus di linea lidensi, anche mediante personale in abiti borghesi, passando al setaccio strada per strada ed identificando decine di persone sospette, sino ad individuare il rapinatore seriale.

L’uomo, che nei giorni prima dell’arresto era stato stato controllato dai Carabinieri e trovato anche in possesso di alcuni grammi di cocaina, dovrà rispondere delle rapine, aggravate per aver agito a volto travisato e avvalendosi di un’arma da taglio.