Arrestato Marcello Pittella: il governatore della Basilicata ai domiciliari

Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza che ha eseguito altre 29 misure restrittive nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano. Pittella si trova nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza.

Sono trenta in totale le misure restrittive in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Matera nell'ambito di un'operazione sul sistema sanitario in Basilicata nei confronti di persone coinvolte "a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione". L'attività "vede impegnati, allo stato, circa cento tra uomini e donne delle Fiamme Gialle".

Inchiesta sulla Sanità in Basilicata: arrestato Marcello Pittella

Un terremoto politico per la Basilicata che, secondo l'accusa, vede coinvolti i vertici della Regione su nomine, concorsi e incarichi nelle aziende sanitarie lucane. In carcere sono finiti Pietro Quinto e Maria Benedetto, rispettivamente commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Matera e direttrice amministrativa dell'Azienda sanitaria di Matera.

Nei giorni scorsi il Pd lucano aveva dato mandato a Marcello Pittella, fratello del senatore Gianni, di correre per un secondo mandato in Regione alle elezioni per il rinnovo del parlamentino lucano, previste al più tardi per l'inizio del 2019.