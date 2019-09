Pastore sfruttato, 20 euro per 12 ore di lavoro (e un tugurio per "casa"): titolare arrestato

Più che un lavoro era un incubo. Lavorava come pastore di un gregge di circa 200 pecore, per 10-12 ore al giorno, per 20 euro a giornata. Senza uno straccio di contratto. Così un 60enne, titolare di una masseria nelle campagne di Mottola (Taranto) è stato arrestato (arresti domiciliari) dai carabinieri. L'accusa cui dovrà rispondere è intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro irregolare.

Mottola (Taranto) arrestato il titolare di una masseria

Il pastore è un 32enne indiano, migrante senza permesso di soggiorno. Il giovane viveva in un manufatto agricolo fatiscente vicino all'ovile. Impossibile definirla "casa". Non c'erano acqua corrente e luce, e le condizioni igienico-sanitarie erano precarie L'immobile adibito a dimora del pastore è stato sequestrato. Per il datore di lavoro sono scattate multe da capogiro: dovrà sborsare un totale di 65mila euro per varie violazioni del testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, formazione, addestramento e per assenza di sorveglianza sanitaria.