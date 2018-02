Corruzione e turbativa d'asta, otto arresti: coinvolto anche il sindaco di Acireale

La Guardia di finanza di Catania sin dalle prime ore di venerdì ha eseguito una serie di arresti nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica.

Gli arresti riguardano otto persone (5 in carcere e 3 ai domiciliari) per reati legati alla corruzione e alla turbativa d'asta nei Comuni di Acireale e Malvagna (Messina).

Le indagini hanno avuto inizio nel 2017 ed hanno portato alla luce ben 4 episodi di "corruzione e turbativa d'asta nella gestione della cosa pubblica", come precisato dalla guardia di finanza di Catania.

Uno degli episodi - scrive CataniaToday - ha visto coinvolto proprio il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, il quale, per favorire la campagna elettorale del suo referente politico, ha spinto due piccoli imprenditori acesi a promettergli il voto, con l'ausilio di un luogotenente della polizia locale Nello specifico, il sindaco ha disposto al luogotenente di avviare controlli amministrativi nei confronti degi imprenditori al fine di indurli, per evitare la sanzione, ad avvicinarlo. Avrebbe, quindi, chiesto il sostegno elettorale: "Maggiuva ‘na cosa elettorale!...(trad.:mi serve una cosa elettorale) dui gemellini....’ca cianu ‘u camiun posteggiato a via ...” (trad:i due gemellini che hanno il camion posteggiato alla via ....); ci po iri pì ‘mpocu spagnarici...(trad:ci puoi andare per farli spaventare)...accussì mi venunu a ciccari ..(trad:così mi vengono a cercare)". Sulla base di queste intercettazioni, riconducibili al reato di induzione alla corruzione, il Gip ha ordinato la carcerazione del Sindaco, nonché gli arresti domiciliari per il funzionario di polizia compiacente.

Arrestato sindaco di Acireale

Tra gli arrestati c'è anche Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale, eletto con una lista civica.

Barbagallo, 43 anni, ingegnere, venne eletto alle amministrative del maggio 2014 come candidato sindaco espresso dal movimento civico "CambiAmo Acireale". Alle elezioni precedenti, nel 2009, era risultato il primo degli eletti al consiglio comunale di Acireale