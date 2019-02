Blitz in Trentino, arrestati sette anarchici: "Attentati contro obiettivi istituzionali"

Un'operazione della Polizia di Stato di Trento e Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trento ha consentito di smantellare una cellula anarco-insurrezionalista dedita ad attentati contro obiettivi istituzionali.

Dalle prime ore di oggi martedì 19 febbraio, gli uomini della Polizia di Stato di Trento e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione insieme ai Carabinieri del Ros del comando provinciale di Trento stanno eseguendo misure cautelari nei confronti di 7 anarco-insurrezionalisti accusati di aver commesso numerosi attentati esplosivi tra il 2017 e il 2019.

Trentino, arrestati sette anarco-insurrezionalisti

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento, avrebbero accertato l'esistenza di una organizzazione terroristica di matrice anarchica, responsabile di numerosi attentati, tra cui l'ordigno esplosivo alla sede della Lega di Ala (Trento) del 13 ottobre scorso. Sono in corso numerose perquisizioni presso i domicili degli indagati e di persone ritenute contigue all'associazione.

L'esplosione di una bomba carta ha mandato in frantumi alcuni vetri della sede della Lega ad Ala, nel Trentino meridionale, 13 ottobre 2018. Si tratta di una delle tappe del tour del leader del partito Matteo Salvini, per la campagna elettorale per le provinciali in Trentino. ANSA/ UFFICIO STAMPA LEGA TRENTO