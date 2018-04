Scoperta la "rete dei pizzini" di Messina Denaro: 21 arresti, in manette anche i cognati

Tra gli arrestati ci sono anche due cognati del boss mafioso latitante . Si tratta di G.C. e R.A., i mariti di due figlie di Messina Denaro. Secondo le accuse degli inquirenti sarebbero stati proprio loro a organizzare la latitanza della primula rossa ricercata dal 1993. L'indagine ha consentito di individuare, in particolare, la rete utilizzata dal capo di Cosa nostra per lo smistamento dei " pizzini " con i quali dava le disposizioni agli affiliati. Confermatissimo il ruolo di vertice di Messina Denaro sulla provincia di Trapani.

Sono ritenute affiliate alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna . Sono indagati per associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento, detenzione di armi e intestazione fittizia di beni.

Ennesimo colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro . Dalle prime ore dell'alba è in corso una imponente operazione di Carabinieri, Polizia e Dia, che stanno eseguendo nel trapanese un provvedimento di fermo nei confronti di 21 persone emesso dalla Dda di Palermo.

Duro colpo al clan del numero uno di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Ci sono anche cinque parenti, tra cui la sorella, fra le trenta persone finite in manette nell'ambito della maxioperazione che tra Palermo e Trapani ha sgominato una rete di insospettabili. Secondo gli inquirenti proteggevano la latitanza dell'imprendibile capomafia condannato all'ergastolo per le stragi del 1993.Il blitz ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Dia che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere