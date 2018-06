Migranti, truffe e frodi con i soldi destinati all'accoglienza: sei arresti

Immigrati maltrattati e ospitati in strutture sovraffollate e con carenze igienico-sanitarie: lo ha scoperto la polizia che ha arrestato sei persone responsabili di Onlus operanti nella gestione di diversi Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

Accoglienza migranti, 6 arresti a Latina

Falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture e maltrattamenti nei confronti dei migranti. La polizia ha arrestato questa mattina sei persone nel sud pontino. L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Latina in collaborazione con il commissariato di Fondi.

Immigrati maltrattati e ospitati in strutture sovraffollate

Gli agenti hanno effettuato accurati sopralluoghi all'interno di numerosi Cas che ospitano migranti, riscontrando gravi situazioni di sovraffollamento e carenze di natura igienico- sanitaria.

Nell'esame della documentazione depositata per la partecipazione ai bandi di gara indetti per l'accoglienza dei migranti sono emerse gravi e sistematiche violazioni nell'esecuzione di obblighi assunti dai gestori dei Cas che si sono aggiudicati la gara. Le intercettazioni hanno poi consentito di scoprire un insospettabile giro di guadagni illeciti attraverso l'utilizzo per fini personali di fondi destinati all'accoglienza. I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso della giornata.