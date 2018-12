Mafia, preso l'erede di Totò Riina: l'ultimo padrino è un gioielliere di 80 anni

Cosa nostra, dopo anni, aveva ricostruito la storica Cupola. Quarantasei arresti: in manette anche il nuovo capo dei capi, quello che è stato definito dagli inquirenti l'erede di Totò Riina. Individuata la nuova commissione provinciale di Cosa nostra a Palermo: la direzione distrettuale antimafia ha disposto un fermo di indiziato di delitto - eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Palermo - nei confronti di 46 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Tra loro c'è Settimo Mineo, che gli inquirenti considerano l'ultimo padrino, il nuovo Totò Riina. L'uomo - ufficialmente gioielliere con negozio in centro - con i suoi 80 anni era il più anziano fra i boss della mafia siciliana. Dopo la morte di Totò Riina, sarebbe stato designato a capo del mandamento mafioso di Pagliarelli, al vertice della commissione provinciale che da anni ormai aveva smesso di riunirsi, segno che i clan avevano scelto di tornare alla struttura unitaria di un tempo.

Già condannato a cinque anni al maxi processo istruito da Giovanni Falcone, fu riarrestato dodici anni fa per poi tornare in libertà dopo una condanna a undici anni. Ed emergono alcuni retroscena. Mineo aveva il terrore di essere intercettato: per questo il vecchio boss non utilizzava neppure il telefono cellulare. Inoltre, cercava di utilizzare l'auto il meno possibile e preferiva camminare a piedi. Di Mineo per la prima volta aveva parlato il primo grande pentito di Cosa nostra, Tommaso Buscetta.

La Commissione provinciale di Cosa nostra sarebbe stata riconvocata il 29 maggio scorso: un summit che riporta alla vecchia mafia. Mineo è stato arrestato insieme ad altri 45 uomini che risultano accusati anche di estorsioni consumate e tentate, con l’aggravante di avere favorito Cosa nostra, fittizia intestazione di beni aggravata, porto abusivo di armi comuni da sparo, danneggiamento con incendio, concorso esterno in associazione mafiosa.

L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Salvatore De Luca e dai pm Francesca Mazzocco, Amelia Luise, Dario Scaletta, Gaspare Spedale e Bruno Brucoli e ricostruisce gli assetti dei clan palermitani di Porta Nuova, Pagliarelli, Bagheria, Villabate e Misilmeri. "In particolare - dicono dal comando provinciale - le indagini hanno consentito di cogliere in presa diretta la fase di riorganizzazione in atto all’interno di Cosa nostra; documentare l’avvenuta ricostituzione della “nuova” commissione provinciale di Palermo; trarre in arresto il “nuovo capo” della commissione provinciale, Settimo Mineo, capo del mandamento di Pagliarelli".

I grandi affari della nuova mafia palermitana: le immagini degli incontri spiati dai carabinieri