Nuovo stadio della Roma, operazione "Rinascimento": 9 arresti per corruzione

Nove arresti per il nuovo stadio della Roma. A seguito dell'operazione 'Rinascimento', i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione all'alba di questa mattina ad una misura cautelare emessa dal gip di Roma nei confronti di sei indagati a cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri tre arresti domiciliari.

Arresti per lo stadio della Roma

Tra gli arrestati ci sono politici e imprenditori. Fra di loro Luca Lanzalone, presidente di Acea nominato dalla sindaca Virginia Raggi, Adriano Palozzi, vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio (FI) e Luca Parnasi, proprietario della società Eurnova che sta realizzando il progetto dello Stadio. Proprio l'imprenditore, insieme ad altri suoi cinque collaboratori, sono finire in carcere. Ai domiciliari, invece, oltre Palozzi e Lanzalone anche il consigliere regionale Michele Civita del Partito Democratico. Sono state eseguite anche diverse perquisizioni. L'operazione 'Rinascimento' è stata portata a termine nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica capitolina.

Operazione "Rinascimento"

Secondo le indagini, sarebbe emersa una "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive" ed una "serie indeterminata di delitti contro la Pubblica Amministrazione" nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma.

Raggi: "Chi ha sbagliato pagherà. Attendiamo le carte"

"Aspettiamo di leggere le carte. Al momento non esprimiamo alcun giudizio", questo il primo commento di Virginia Raggi alla notizia dei 9 arresti nell'indagine della Procura sullo stadio della Roma. "Se il progetto va avanti? Se è tutto regolare spero di sì. Chi ha sbagliato pagherà. Noi stiamo dalla parte della legalità".

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli per il momento si è limitatoa un laconico: "Siamo molto preoccupati". Matteo Salvini: "Chi stava lavorando allo stadio della Roma lo conosco personalmente come una persona perbene, ora è nelle patrie galere. Spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è complicazione nel settore pubblico: il codice degli appalti, la legge contro il caporalato, il proliferare di leggi, codici e burocrazia aiuta chi vuole fregare il prossimo".

Mentre sul nome di Luca Lanzalone, presidente Acea e consulente per lo stadio chiamato dal Campidoglio, tra i nomi degli arrestati, commenta Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico: "Lanzalone, braccio destro di Raggi e Nogarin, superconsulente per lo stadio imposto dalla sindaca di Roma nientemeno che alla presidenza di Acea, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta per associazione a delinquere proprio sul nuovo stadio della Roma - scrive su Facebook - il 5 marzo, il giorno dopo le elezioni, era al Parco dei Principi a festeggiare insieme a Luigi Di Maio. Fu mandato a Roma e Livorno da Genova. Grillo, Di Maio, Raggi e tutto M5s devono molte spiegazioni. Nessuno parla?".

Il Codacons, associazione dei consumatori, dichiara di costituirsi parte offesa nell'inchiesta della magistratura: "Lo Stadio della Roma non potrà essere realizzato, almeno per il momento, e la Procura deve disporre il blocco immediato dell'intero progetto".

