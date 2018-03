Appalti da 350 milioni, blitz della Dia Catania: arrestati funzionari del Comune e imprenditori

Batosta giudiziaria sul comune di Catania. Dalle prime ore del mattino gli uomini della Dia stanno eseguendo - tra Catania, Roma e Milano - delle misure cautelari nei confronti di funzionari pubblici, con ruolo apicale, del comune di Catania ed imprenditori impegnati nel settore Ecologia e Ambiente. Al centro della lente degli inquirenti, questa volta, il settore dei rifiuti. L'operazione è denominata 'Garbage affair', come racconta CataniaToday. Gli arrestati sono tutti ritenuti responsabili di vari reati contro la Pubblica Amministrazione, per l’affidamento di un appalto dell’importo di 350 milioni di euro suddivisi in tre anni.

Gli arresti

Sarebbero sei le persone coinvolte, tra arresti e misure interdittive. Si tratta di quattro funzionari e dirigenti del settore ecologia del comune di Catania e di due imprenditori romani vicini alla Ecocar, l'azienda che per conto dell'amministrazione ha gestito in regime di 'prorogazio' la raccolta dei rifiuti. Al vaglio degli inquirenti vi sarebbe una settima persona, in mattinata sentita dagli inquirenti, la cui posizione è legata all'esito dell'interrogatorio.

Durante il blitz in casa di uno degli indagati è stata trovata una somma in denaro contante superiore ai ventimila euro, finita sotto sequestro. Diverse sono state le perquisizioni. Al centro dell'inchiesta vi è l'appalto da 346 milioni di euro bandito dal comune di Catania per il servizio della nettezza urbana, la cui gara per tre volte andata deserto, 'costringendo' il comune a prorogare il servizio il cui costo si aggira attorno ai 100 mila euro al giorno.

