Tabaccaio ucciso durante una rapina nel 2014, arrestati cinque banditi dopo anni di indagini

Il 19 dicembre 2014 Manuel Bacco, tabaccaio di 39 anni, fu ucciso a colpi di pistola nel suo negozio di corso Alba ad Asti. Dopo oltre tre anni di indagini, i carabinieri sono risaliti alla banda di rapinatori. In cinque sono finiti in manette, tutti italiani. Sono accusati di omicidio, rapina, detenzione e porto illegale di armi.

Per gli inquirenti, la rapina messa a segno in corso Alba doveva essere la prima di una lunga serie, ma qualcosa andò storto. Poco prima della chiusura serale, due rapinatori incappucciati erano entrati nella tabaccheria per rubare l'incasso. Bacco intervenne per difendere la moglie che veniva strattonata dai banditi, causando la loro reazione: il tabaccaio fu colpito al torace da alcuni colpi d'arma da fuoco, morendo sul colpo.

Attraverso le telecamere di videosorveglianza e dall'analisi del dna trovato su un passamontagna indossato durante la rapina, gli investigatori dei carabinieri sono poi riusciti a risalire ai complici e ad arrestare l'intera banda.