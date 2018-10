Fratelli uccisi per uno scambio di persona: "Preso uno degli assassini"

C'è una svolta nelle indagini sulla strage di San Marco in Lamis (Foggia) del 9 agosto 2017, ovvero il quadruplice omicidio nel quale furono uccisi il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma che gli faceva da autista. Insieme a loro, furono assassinati anche i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, due agricoltori del posto, innocenti, uccisi per un drammatico scambio di persona. All'alba di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Foggia insieme ai colleghi del Raggruppamento operativo speciale e del Comando Provinciale di Bari, con l'ausilio dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia e dell'11 Reggimento Puglia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, entrambe di Manfredonia.

Come riporta FoggiaToday, ad una di queste, la Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato le indagini contesta la partecipazione alla strage di mafia. La misura cautelare è stata emessa dal gip di Bari su richiesta della Dda.

Il fatto, lo ricordiamo, avvenne in pieno giorno, sulla strada provinciale 272, nei pressi della stazione dismessa di San Marco in Lamis. Le vittime designate erano a bordo di un Maggiolone Volkswagen blu scuro che fu affiancato dai sicari che aprirono il fuoco: il boss e suo cognato furono uccisi da una pioggia di proiettili, di kalashnikov e un fucile da caccia calibro 12. Nel frattempo, sopraggiungeva un pick-up bianco con i due agricoltori, che avevano dei terreni in zona: i due sarebbero stati scambiati per due fedelissimi del boss, oppure uccisi perché testimoni scomodi.

