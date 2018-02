Ragazza pestata e abbandonata in un parco: il video che incastra il presunto colpevole

E' stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune tracce di dna trovate sui vestiti della vittima. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver aggredito una 17enne il 14 ottobre scorso nel parco dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze). Per l'accusa avrebbe picchiato la ragazza per portarle via il cellulare. "Pensiamo a un movente di rapina", ha detto il procuratore capo Giuseppe Creazzo, precisando come il giovane sia stato identificato "al termine di un'indagine meticolosa, condotta dagli investigatori con precisione assoluta". La sua presenza nella zona del parco la mattina del 14 ottobre è stata accertata grazie all'analisi delle celle telefoniche e a quella di oltre dieci telecamere cittadine, una delle quali lo riprende mentre, intorno alle 5 del mattino, percorre in bici la strada che porta verso il parco. Il giubbotto che indossava quella mattina è stato sequestrato stamani nella sua abitazione.

La notizia e gli aggiornamenti su FirenzeToday