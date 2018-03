Violentò e rapinò una ragazza dopo una festa vestito da monaco: arrestato

Un casertano di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e rapina nei confronti di una ragazza che aveva denunciato di aver subito un rapporto sessuale dopo una festa. La giovane, una 19enne italiana, si risvegliò senza vestiti e con il terribile sospetto di essere stata stuprata dopo una festa in maschera organizzata per carnevale in una discoteca di San Pietro in Casale, lo scorso 13 febbraio.

La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata durante la serata da un giovane, il quale si era spacciato per un addetto alle pubbliche relazioni del locale, che le aveva offerto da bere. Poi il buio. La mattina successiva, la 19enne si è risvegliata in una camera d'albergo con evidenti segni e lividi in varie parti del corpo.

Il racconto della ragazza dopo la violenza

Al momento di lasciare l'albergo, una persona di servizio dell'hotel le ha consegnato un vestito di carnevale ritrovato nella stanza, una tunica nera da "monaco medievale" e che però non apparteneva alla ragazza. Al momento di pagare il taxi che aveva fatto chiamare, la 19enne si è accorta anche che dalla sua borsa erano spariti soldi, le chiavi dell'auto e il bancomat.

Nel frattempo un'amica, non vedendola più tornare, aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. La ragazza si è poi recata in una struttura sanitaria per farsi medicare, dove le sono poi state riscontrate varie lesioni sintomatiche di un'avvenuta violenza sessuale.

Stupratore seriale

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto e la procura di Bologna sono poi risaliti all'identità del presunto stupratore, un 23enne incensurato che sostiene di aver avuto un rapporto consensuale con la vittima, mentre evidenti elementi dimostrano il contrario, come scrive BolognaToday.

I carabinieri inoltre hanno scoperto che il giovane si sarebbe reso responsabile di altre due violenze sessuali (luglio 2017 e febbraio 2018) commesse con lo stesso modus operandi “…connotato da inquietanti tratti di serialità…” come scritto nell’ordinanza del Gip, nei confronti di due ragazze che non avevano inteso sporgere denuncia.

Nella giornata di ieri, il giovane è stato infine rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto e tradotto nel carcere di Bologna.

