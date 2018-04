Malore dopo la partita di calcetto, Pietro Bellè muore a 33 anni

Un ragazzo di 33 anni è morto ieri sera ad Asciano, nel Senese, dopo una partita a calcetto con gli amici. L'emergenza è scattata poco dopo le 21. Niente da fare Pietro Bellè, 33enne di San Giuliano Terme: secondo le prime ipotesi sarebbe morto per un probabile arresto cardiocircolatorio.

Il giovane aveva giocato un’oretta insieme agli amici: secondo PisaToday era la prima volta che andava negli impianti sportivi Five to Five di Asciano, dov’è avvenuta la tragedia. Quasi sicuramente Pietro non era allenato. Si sentiva affaticato, tanto che subito dopo la partita si è seduto su una panchina fuori dagli spogliatoi.

A quel punto il gestore dell'impianto, Giorgio Ciampi, gli ha chiesto se avesse bisogno di qualcosa, se dovesse chiamare un'ambulanza, ma Pietro ha risposto che probabilmente era fuori allenamento perché non giocava da un anno. Ha bevuto un po' di acqua e zucchero con sali minerali e sembrava essersi ripreso, ma purtroppo, una volta entrato negli spogliatoi, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutile ogni tentativo di soccorso.

E' stato lo stesso gestore dei campi di calcetto a tentare le prime manovre di rianimazione con un defibrillatore, poi, nell'attesa dell'ambulanza, è stato praticato il massaggio cardiaco da un altro frequentatore dell'impianto, ma Pietro non si è mai ripreso, anche quando i soccorritori del 118 hanno continuato le manovre di rianimazione prima di arrendersi di fronte all'evidenza della morte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno constatato la morte per cause naturali del ragazzo.

"Ancora sotto choc per l'accaduto di questa assurda serata - scrivono sulla pagina Facebook del 'Five to Five', che oggi rimarrà chiuso in segno di lutto - desideriamo porgere le più sentite condoglianze ai familiari e conoscenti dello sfortunato ragazzo. Che la terra ti sia lieve".