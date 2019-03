Cronaca / Italia

Asfalto avvelenato da rifiuti tossici: maxi inchiesta coinvolge tre regioni

Oltre 100 i comuni con "strade al veleno": non solo sentieri "bianchi" coperti di Concrete Green illecito, ma nichel, cromo, cloruro e piombo sarebbero finiti per anni nel bitume usato per riparare piazze e strade pubbliche come denuncia Alberto Zolezzi, deputato M5s