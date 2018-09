Ex finalista di The Voice investe e uccide un ciclista: "Distratta da un insetto"

Un ciclista di 52 anni è stato investito e ucciso intorno alle 12 di oggi, martedì 4 settembre, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. I carabinieri, che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente, non hanno diffuso le generalità delle vittima, che sarebbe un uomo di 52 anni residente nella frazione di Tiezzo.

Da quanto riporta l'Ansa, alla guida della vettura c'era Asia Sagripanti, 19 anni, finalista nel programma televisivo 'The Voice of Italy 2018', talent in cui si è classificata al quarto posto nella squadra capitanata da Francesco Renga.

Secondo una prima ricostruzione, a far perdere il controllo dell'automobile sarebbe stato un insetto entrato nell'abitacolo. La 19enne è stata trasportata in ospedale in stato di shock.