Assaltano furgone portavalori con mitra e granata: in fuga con 1,5 milioni di euro

Alba di far west a Roma: venerdì mattina intorno alle 7:00 quando un furgone portavalori è stato affiancato da un'auto con a bordo quattro rapinatori con indosso una pettorina con la scritta polizia. Armati di fucili, mitragliatrici e a quanto riferito da una granata, i banditi hanno minacciato i vigilantes, li hanno disarmati e sono scappati con i sacchi pieni di denaro.

Come spiega Roma Today il commando è riuscito a dileguarsi con un bottino di 1,5 milioni di euro.

Assalto al furgone portavalori sulla via Aurelia

In particolare ad essere preso di mira è stato un furgone portavalori della Sipro, che stava andando a ritirare il denaro dalla cassa continua del supermercato Doc di via Aurelia 1287, zona Massimina Casal Lumbroso. Affiancato il mezzo blindato da una vettura di colore bianco con targa straniera, il commando ha messo a segno il colpo. Tutti con i volti travisati i quattro banditi hanno ripulito il denaro dal furgone portavalori nel volgere di pochi minuti. Un colpo pulito, nel quale nessuno si è fatto male, poi la fuga.

Posti di blocco sulla via Aurelia

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Richiesto l'ausilio di un elicottero della polizia, con le forze dell'ordine che hanno attuato posti di blocco ed una serrata caccia alla banda in tutta la zona della via Aurelia e sulle principali arterie stradali della Capitale. Sul posto la squadra mobile della polizie e gli investigatori dei carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci.