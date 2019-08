Barista uccisa a coltellate dietro al bancone: si è costituito il presunto assassino

Si è presentato nella caserma dei carabinieri di Reggio Emilia questa notte, attorno alle 2.30, per costituirsi, l'uomo ricercato per l'omicidio della barista cinese del Moulin Rouge Hui "Stefania" Zhou. La sua latitanza si è conclusa dopo oltre dieci giorni. Il presunto killer è stato identificato in Hicham Boukssid, 34 anni, marocchino, e ora sarà interrogato dagli inquirenti.

Barista cinese uccisa a Reggio Emilia: il presunto assassino si è costituito

La ragazza, 25 anni, era stata uccisa a coltellate nel bar in cui lavorava nella periferia di Reggio Emilia nel pomeriggio dell'8 agosto. Un omicidio che, secondo le testimonianze, è avvenuto nel giro di pochi minuti. La vittima era dietro al bancone a servire alcuni clienti quando intorno alle 18 un uomo è entrato nel bar e l'ha colpita. Pochi attimi, poi la fuga dell'aggressore.

Nelle ore successive la Questura aveva diramato un ordine di cattura in tutta Italia, inoltrato segnalazioni alle frontiere di confine e diffuso anche la foto dell'indiziato. Il movente dell'omicidio è ancora da chiarire, anche se potrebbe essersi trattato di un caso di femminicidio e non di una rapina finita male o di un regolamento di conti.

La comunità cinese, intanto, si appresta a celebrare il funerale di Hui martedì.