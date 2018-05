Abusi sulla figlia 12enne, dopo la denuncia choc scatta l'arresto

Orrore in famiglia. Un uomo di circa 50 anni di Assisi è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia di 12 anni. L'uomo è stato denunciato dalla ex moglie che ha raccolto le confidenze della figlia filmandone il racconto.

I presunti abusi sessuali sarebbero avvenuti nell'aprile scorso, mentre la 12enne trascorreva i pomeriggi in compagnia del padre, che questa mattina è stato interrogato in carcere dal giudice per rendere la sua versione dei fatti.

Secondo quanto emerso l'uomo avrebbe abusato della figlia durante le visite pomeridiane disposte nell'ambito dell'affidamento della minore.

Stando a quanto denunciato dalla madre della bambina, l'uomo finito in carcere, durante la violenza, si sarebbe giustificato con la figlia dicendole che le voleva far vedere come difendersi da eventuali stupratori.

La dodicenne è stata anche visitata in ospedale e il referto parla di segni compatibili con una violenza sessuale. La misura cautelare in carcere è stata richiesta dal pm Annamaria Greco è disposta dal Gip Piercarlo Frabotta.

La notizia su PerugiaToday