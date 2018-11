Un quarto di secolo per l'assoluzione in primo grado: ora lo Stato dovrà risarcirli

Hanno atteso decenni: più di ventisei anni per un’assoluzione con formula piena in primo grado. Una vera e propria odissea giudiziaria per quattro uomini di Alghero (Sassari), e un esempio lampante di quelle disfunzioni del sistema giudiziario italiano che ciclicamente fano discutere il mondo politico. I quattro erano finiti sotto inchiesta nel 1991 (insieme ad altre persone) a seguito di un'indagine su un presunto traffico di sostanze stupefacenti, con un'ipotesi accusatoria che arrivava sino all'associazione a delinquere.

L'odissea giudiziaria

Quattro anni dopo, nel 1995, arriva l'udienza preliminare, ma il gup di Sassari annulla la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura e rimette gli atti al pubblico ministero, chiedendo ulteriori prove. Totale oblio per un quindicennio, sino al 2010, quando la Procura trasmette l'avviso di conclusione delle indagini e chiede di nuovo il rinvio a giudizio per tutti. A quel punto il gup accoglie la richiesta e dà il via libera al dibattimento. Si arriva così all'autunno 2017, quando sono stati assolti dal tribunale di Sassari perché "il fatto non sussiste".

Ora, a un anno dalla sentenza, la sezione staccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari ha stabilito che lo Stato dovrà risarcire a ciascuno di loro 600 euro per ogni anno di questa attesa insopportabile (circa 63mila euro complessivi). In giurisprudenza un lasso di tempo così ampio si chiama “irragionevole durata del processo” e la legge dà diritto – nel caso in cui si sia subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale – di richiedere allo Stato “un’equa riparazione”.

"Questo caso conferma quanta urgenza ci sia di intervenire per garantire ai processi una durata ragionevole, e che non è certo l'annullamento della prescrizione la strada perseguibile per una riforma che vada in questa direzione", dice all'Ansa uno dei legali che si è occupato della vicenda. I tempi ragionevoli per un pronunciamento in primo grado sono stimati in circa tre anni. I quattro cittadini hanno dovuto pazientare per più di un quarto di secolo.

Proprio nelle ultime settimane ha fatto irruzione nel dibattito pubblico il tema dei tempi biblici del sistema giudiziario e processuale: la modifica dei tempi di prescrizione dei processi dovrebbe entrare in vigore solo a partire dal 2020.