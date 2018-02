Neve Roma, bus e tram quasi fermi: la situazione Atac e Cotral

A Roma prevedibili forti disagi per il trasporto pubblico di superficie (bus e tram) a causa della nevicata che sta interessando la città dalla scorsa notte. Regolarmente funzionanti, invece, tutte le metropolitane.

Neve Roma: Atac 26 febbraio 2018

Il servizio bus Atac è stato sospeso intorno alle 6.30, poi è stato gradualmente riattivato intorno alle 7.30 con ritardi e forti limitazioni di percorso. Al momento Atac fa sapere che sono in corso di attivazione le linee 01-04-04 barrato-05 barrato-06-016-20 express-23-30 express-31-33-38-40 express-46 barrato-50-51-64-69-80-85-86-90 express-92-98-105-160-163-170-200-201-211-223-228-246-309-336-341- 360-409-451-492-500-504-507-508-542-551-556-558-628-664-700-705-71 4-719-722-723-780-791-881-904-905-913-980-990. Per la rete di RomaTpl sono in circolazione con forti ritardi le linee 022-040-041-044-053-218-314-343-447-552-789-702-767-777-771-035-03 6-546-998.

Per quanto riguarda i tram, la linea 2 è sospesa a causa del guasto di un tram in viale Tiziano; la linea 3 è sospesa nella tratta Porta Maggiore-Piramide per la caduta di un ramo sulla rete aerea al Parco del Celio ed è attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia e tra la stazione Trastevere e Piramide; la linea 8 è attiva; la linea 14 è sospesa tra Porta Maggiore e Togliatti a causa della caduta di un ramo sulla rete elettrica in via Prenestina; la linea 19 è sospesa tra Porta Maggiore e Gerano a causa della caduta di un ramo sulla rete elettrica in via Prenestina.

Problemi, infine, anche sulle ferrovie regionali: Atac segnala ritardi sulla Roma-Centocelle, mentre per la Roma-Viterbo la linea urbana è attiva con riduzione di corse e la extraurbana è sospesa.

Neve Roma: Cotral 26 febbraio 2018

A causa delle forti nevicate nel Lazio, il servizio Cotral è momentaneamente sospeso nel territorio di Viterbo e provincia e da e per il litorale a nord di Roma.

Sono invece attivi i collegamenti: Latina verso Terracina, Gaeta e Minturno con limitazioni delle corse verso i paesi montani; Latina verso Aprilia, Pomezia e Campoleone Fs per interscambio ferroviario; Subiaco verso Mandela Fs con servizio navetta; Tivoli verso Villa Adriana con servizio navetta; Roma Ponte Mammolo verso Villa Adriana con servizio navetta; Palombara Sabina verso Ponte Lucano; Fiuggi verso Anagni Fs; Carpineto verso Colleferro Fs; Genazzano verso Valmontone; Rieti Roma.