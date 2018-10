L'odore di pesce è disgustoso: l'autista esce per vomitare, passeggera lo chiude fuori

Follia pura su un bus del servizio pubblico a Torino, con il conducente chiuso fuori dalla cabina del mezzo dopo un battibecco con una passeggera.

La donna, a quanto scrive TorinoToday, era salita sul bus con alcuni sacchi e una scatola pieni di pesce. L'odore piuttosto forte ha creato problemi agli altri passeggeri e soprattutto al conducente, che le ha garbatamente chiesto di andarsi a sedere al fondo del mezzo.

La passeggera però ha reagito male iniziando ad inveire contro l’autista. E qui succede l'imponderabile: il conducente viene colto da un conato di vomito e scende di corsa dal mezzo. La donna ne approfitta per chiudere rabbiosamente la porta vetro che separa la zona dove è presente il conducente dal resto del bus. Una porta che si può aprire solo con una particolare chiave, rimasta però dentro alla cabina guida.

Secondo una testimone oculare, un ragazzo ha provato ad entrare dal finestrino per recuperare la chiave, ma senza fortuna. In soccorso dell'autista è arrivata una collega, che ha prestato la chiave, facendolo tornare così "in possesso" del mezzo, ripartendo anche per accontentare gli utenti, piuttosto inviperiti.

Come precisato poi da Gtt (l'azienda che gestisce il trasporto pubblico), la donna è poi scesa qualche fermata più avanti e l'autista è riuscito a proseguire il servizio, non prima di una breve pausa ristoro.