"C'è un'auto sui binari, se non arriva il vigile non si passa": i passeggeri scendono e la spostano

Esasperati, i passeggeri del tram 4 in viaggio su corso Giulio Cesare a Torino sono scesi per spostare a forza di braccia un'automobile rimasta parcheggiata sui binari. Una triste abitudine, quella di lasciare i mezzi in sosta sui binari, che ha come conseguenza l'interruzione forzata della marcia del tram e di conseguenza gravi ritardi e disservizi per tutti. L'esasperazione tra i torinesi che usano abitualmente il trasporto pubblico su rotaia è tanta e in questo caso è venuta a galla quando l'autista del mezzo ha fatto notare che si sarebbe dovuto attendere l'intervento dei vigili. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 22 ottobre 2018.

Il servizio di Gioele Urzo su TorinoToday