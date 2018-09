L'auto precipita per 40 metri nella scarpata: 19enne salvo per miracolo

Non è chiaro come abbia fatto ad uscirne quasi incolume, ma tant’è. Questa mattina un ragazzo di 19 anni residente ad Alpette, nel Torinese, è stato protagonista di un brutto incidente che poteva avere conseguenze ben più serie di quanto poi per fortuna è avvenuto.

Il giovane, racconta TorinoToday, era a bordo di una Dacia Duster e stava viaggiando in discesa verso Cuorgné: all'improvviso ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada ruzzolando per una quarantina di metri nella scarpata sottostante, come mostra la foto in alto.

Il 19enne è stato trasportato all'ospedale di Cuorgné con un trauma cranico e una lesione all'occhio. Un danno tutto sommato limitato visto l'impatto. Sul posto oltre all’ambulanza sono intervenuti i carabinieri. La provinciale è rimasta chiusa a lungo.