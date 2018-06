Precipitano con la moto nel torrente: lui muore, dispersa la compagna

Tragedia a Colle della Lombarda, località alpina in territorio francese al confine con il Piemonte. Un uomo di 43 anni, Marco Caffer, di Cavour, è morto dopo essere precipitato con la moto in un torrente, mentre la compagna Stefania Barral, 38 anni, che si trovava con lui sul mezzo al momento risulta dispersa e potrebbe essere stata trascinata dalla corrente del torrente Guercha in piena. Lo riferisce TorinoToday.

Il cadavere del motociclista, recuperato dal soccorso alpino francese, è stato trasportato nella camera mortuaria dell’ospedale di Nizza mentre sono attualmente in corso le ricerche della donna.

L'incidente è avvenuto in discesa, mentre la moto su cui viaggiavano i due arrivavano a Isola-village, quindi dopo avere superato Isola 2000, dopo lo scollinamento. Intorno alle 18 la moto sarebbe piombata, inspiegabilmente, nel burrone sottostante, dove scorre il corso d'acqua. Un volo di diverse decine di metri. Inevitabile il decesso dell'uomo (e probabilmente anche della donna).

Le condizioni del corso d'acqua hanno reso proibitive le ricerche, almeno fino a ora.