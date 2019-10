Auto in discesa travolge un gruppo di bimbi davanti all'asilo nido

Sono almeno cinque i bambini che nella mattina di oggi, martedì 8 ottobre, sono stai travolti da un'automobile mentre si trovavano di fronte all'asilo nido di Chieri, in provincia di Torino. A piombare sopra i piccoli sarebbe stata una vettura che, parcheggiata in lieve salita, per cause in corso di accertamento, ha iniziato a muoversi, finendo per travolgerli.

Chieri, auto travolge cinque bambini davanti all'asilo

Tre sono stati portati in ospedale, altri due bambini sarebbero rimasti coinvolti nell’incidente, ma non avrebbero fatto ricorso alle cure ospedaliere. Un bambino è stato trasferito in codice rosso al Regina Margherita di Torino con l’elisoccorso, uno in codice giallo sempre al Regina Margherita e uno in codice verde all’ospedale di Chieri.

L’incidente è avvenuto dopo le 10 in corso Torino 54 su un’area esterna di pertinenza dell’asilo "La casa nel bosco". Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione una Toyota Land Cruiser, parcheggiata su una leggera salita, ha iniziato a muoversi all'indietro investendo i cinque bambini. L'auto è di proprietà di un papà.