Auto killer travolge un gruppo di persone in strada: un morto e diversi feriti

Un morto e diversi feriti. Tragedia nella notte a Palagonia, nel Catanese, dove un’automobile ha investito e travolto un gruppo di persone sedute fuori all'aperto. Lo riferisce CataniaToday. A perdere la vita una donna anziana, ma ci sarebbero almeno cinque feriti. Dopo lo schianto il conducente è fuggito.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un bambino di nove mesi, che miracolosamente non ha riportato alcun danno, ma è attualmente ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Cannizzaro. In ospedale si trova anche una parente del piccolo, una donna di circa 60 anni, a cui è stata riscontrata la frattura di una rotula. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale di Caltagirone. Uno di loro sarebbe in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto in via Savona intorno alle 23 di ieri sera.

Auto killer a Palagonia, caccia al conducente

Le forze dell’ordine stanno dando la caccia al conducente del mezzo, mentre si indaga sul movente del folle gesto. L'intero paese è stato blindato da numerosi posti di blocco dei carabinieri. Le indagini sono attualmente in corso. Secondo il quotidiano La Sicilia, l’incidente non sarebbe dovuto ad una fatalità, ma ad un gesto volontario da parte del conducente del mezzo. Per ora però la notizia non ha riscontri ufficiali.