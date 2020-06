Calcinacci da un cavalcavia dell'autostrada: chiusure sull'A12

Pezzi di calcestruzzo si sono staccati dal cavalcavia della autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nei pressi di Santa Marinella. È successo all'altezza del ponticello di via Poggio Bellavista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Dalle prime verifiche è emerso un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di esami tecnico-strumentali, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione Nord al km 48,60. Il traffico dei veicoli è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata.

Sia il tratto di autostrada che il cavalcavia sono di competenza dell'Anas, che ha assicurato che interverrà per ripristinare il cavalcavia entro mercoledì.

Se sulla Roma-Civitavecchia si profilano dunque giornate di disagi, in Liguria si stanno vivendo ore di inferno. Quella di oggi è infatti destinata a essere un’altra giornata difficile anche sulle autostrade liguri, tra chiusure, cantieri e scambi di carreggiata. E le ripercussioni del caos in autostrada si ripercuotono ormai anche sulla viabilità ordinaria. Sino a notte fonda in Aurelia, da levante a ponente, si sono formate code formate da persone che per evitare di restare bloccate in autostrada hanno provato un percorso alternativo, finendo per restare bloccati comunque. E c’è poi chi cerca di evitare il traffico con elaborati percorsi che passano per l’entroterra o zigzagano tra le alture: tutto, pur di evitare l’autostrada e le code.

Oggi è previsto l’incontro tra Ministero dei Trasporti e Autostrade che avrebbe già elaborato un piano per concludere i lavori di manutenzione entro il 15 luglio. Come spiega Genovatoday non è escluso che, a causa dei pesantissimi disagi, il pedaggio venga ridotto, se non azzerato, in gran parte della rete ligure, così come già accade su alcuni tratti.