Autostrada dei Fiori, a fuoco pullman con 48 studenti: la situazione sull'A10

Un pullman con a bordo 48 studenti e due accompagnatori ha preso fuoco oggi sull’A10 (autostrada dei Fiori). Il conducente è riuscito a dare l'allarme in tempo e i giovani si sono messi tutti in salvo in tempo. I due autisti invece hanno riportato sintomi da intossicazione.

Sull'autostrada A10 Genova-Savona in direzione di Ventimiglia, si registrano otto chilometri di coda (ore 11.57), come riferisce GenovaToday. I disagi maggiori in corrispondenza dell'allacciamento con la A6 in conseguenza della chiusura di tratto tra l'allacciamento con la A6 e Spotorno, disposta da Autostrada dei Fiori a causa di un mezzo in fiamme, in competenza Autostrade dei Fiori.

Per i viaggiatori che da Genova sono diretti verso Ventimiglia, dopo l'uscita obbligatoria di Savona si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in Autostrada a Spotorno. Sul posto è intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale.

Aggiornamenti su GenovaToday