Autostrade chiuse (e poi riaperte), dopo la neve ecco il ghiaccio: Italia spezzata in due

Aggiornamento - Autostrade per l'Italia comunica che alle 11.40 sono state completamente riaperte le autostrade A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto e A13 Bologna-Padova, chiuse in precedenza a causa di un eccezionale fenomeno di pioggia gelata in atto dalla tarda serata di ieri.

Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell'ondata di maltempo: autostrada A1 chiusa tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko. Si prospetta un venerdì critico per i trasporti. Autostrade per l'Italia invita gli utenti a "evitare di mettersi in viaggio verso le aree interessate dal fenomeno delle piogge gelate" in Emilia Romagna. Intanto a causa della pioggia gelata, che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia.

Autostrade chiuse oggi 2 marzo: tutte le informazioni

L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo a Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul tratto autostradale provocando la formazione di ghiaccio. Le chiusure, oltre alla A1, riguardano anche A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia. Già da ore la polizia stradale dell'Emilia-Romagna stava "scortando" fuori dai tratti autostradali gli automobilisti che procedevano verso Bologna.

Le auto provenienti da Firenze vengono fatte uscire a Sasso Marconi; in A14 l'uscita obbligatoria è a Fano (Pesaro); in A13 le auto che procedono da Padova hanno uscita obbligatoria a Ferrara; in A1 l'uscita è a Parma. E' stata invece riaperta alle 4 l'autostrada A12 fra i caselli di Sestri Levante e di La Spezia, chiusa ieri sera per il ghiaccio. Rimane invece sconsigliato per il gelo il traffico sulla strada alternativa dell'Aurelia del passo del Bracco che unisce le province di Genova e di La Spezia.

Autostrada A21 chiusa per ghiaccio

Come previsto, il fenomeno del gelicidio sta provocando parecchi disagi alla circolazione stradale, rendendo indispensabile anche la chiusura di un tratto dell'autostrada A21. In mattinata, poco prima delle 9, l'autostrada è stata chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, tra Brescia Centro e Piacenza. Si tratta di un provvedimento temporaneo, fa sapere la Polizia Stradale, necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza del manto stradale. Parecchi e inevitabili i disagi per gli automobilisti.

Traffico bloccato anche sull'autostrada A1 tra Firenze Impruneta e il bivio dell'A11. Code in uscita a Firenze Scandicci. In A11, in direzione Firenze, 4 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code tra Pistoia e Firenze Ovest. Sulla FiPiLi code a tratti tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento per la A1 in direzione Firenze. Autostrade per l'Italia segnala pioggia gelata su:

A1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Sasso Marconi

A1 Direttissima, l'intero tratto

A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica

Diramazione di Ravenna, l'intero tratto

Raccordo di Bologna Casalecchio, l'intero tratto

A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud

Un fermo immagine tratto da una telecamera di sorveglianza di autostrade per l'Italia, mostra un tratto dell'autostrada innevato. ANSA/AUTOSTRADE PER L'ITALIA ANSA

Treni nel caos oggi 2 marzo 2018: notizie e informazioni

Quanto ai treni, circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia: il gelicidio ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, comunica Rfi. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.