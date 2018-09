La denuncia di una coppia di lesbiche: "Discriminate per un bacio al bar"

"Discriminate perchè omosessuali". E' quel che denuncia su Facebook una giovane cagliaritana. "Siamo state invitate a non scambiarci effusioni amorose al bar, baci compresi: cara titolare, provo immensa tenerezza per lei".

Maria Alexandra, questo il nome della ragazza, ci mette la faccia: "Io e la mia compagna siamo state "invitate" dalla titolare ad evitare ogni tipo di effusione e scambio di manifestazioni d'affetto, baci compresi, perché li riteneva poco consoni al decoro. Cara titolare, ero insieme alla mia compagna una delle sue assidue clienti. Trovo davvero poco avveduto pensare di mancare di rispetto a chi, scegliendo il vostro esercizio, vi paga lo stipendio. E sì, i clienti sono i vostri datori di lavoro. La saggezza e la lungimiranza sono davvero appannaggio di pochi, signora mia. Macchiarsi di omofobia,visti i tempi che corriamo", prosegue, "con il dilagare di violenza ed intolleranza è quantomeno chiaro segno di scarsa intellighenzia. Rifletta la prossima volta prima di correre lancia in resta in una battaglia quanto meno parossistica. Siamo nel 2018 è ancora assistiamo a simili comportamenti. Provo immensa tenerezza per lei".

Contattata dall'Unione Sarda, la titolare racconta la sua versione: "Io non ho nulla da dire sul fatto che siano lesbiche. Non mi importa. Ma visto che questo è un luogo pubblico, dunque ho invitato le due ragazze che si baciavano in maniera troppo spinta a mostrare un po' di contegno. Lo avrei fatto anche se si fosse trattato di un uomo e una donna. Non ci vedo nulla di strano". Il bacio nel tavolino accanto alla vetrata e la reazione della titolare sono diventati "un caso" sui social network: centinaia di commenti.