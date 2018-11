"Alza il culo", poi un bavaglio sulla bocca: così la badante vessava due anziani

Solo qualche giorno fa ci siamo occupati del caso di una badante ecuadoregna arrestata dalla polizia a Milano per maltrattamenti nei confronti di due anziani, fratello e sorella: lui, di 81 anni, costretto sulla sedia a rotelle; lei, 86enne, con diversi problemi di salute.

Oggi la squadra mobile ha diffuso il video dei maltrattamenti, e sono immagini abbastanza inequivocabili. "Alza quel culo, che sei morto?" dice la donna, 53 anni, ad uno dei due anziani che avrebbe dovuto accudire. In un altro spezzone del video la badante stringe una sciarpa attorno al volto dell’anziano per farlo stare zitto. "Qua si dorme, non si parla", le parole della donna.

L'indagine della squadra mobile è partita dopo la segnalazione di un vicino di casa dei due anziani, che aveva sentito le loro disperate richieste d'aiuto.

Gli agenti hanno così installato una telecamera nascosta nell'abitazione, facendo scattare il blitz. La donna è stata arrestata in flagranza di reato. Il blitz non era previsto. E' scattato perché l'agente di turno, nella visione in diretta dei filmati, ha visto l'assistente familiare mentre spingeva e strattonava i due anziani coniugi e li legava alle sedie. Per evitare il peggio gli agenti si sono precipitati nell’appartamento e per la 53enne sono scattate le manette. La donna ha dei precedenti: nel 2006 rubò infatti a casa di due suoi assistiti e nel 2011 litigò con il figlio di un'anziana.

