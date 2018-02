Roma sprofonda, voragine in zona Balduina inghiotte sei auto

Crollo a Roma in zona Balduina. La strada è letteralmente sprofondata in via Andronico dove intorno alle 17.30 si è aperta una maxi voragine che ha inghiottito sei auto. Le vetture erano parcheggiate nella via che porta a Largo Lucio Apuleio. Secondo le prime informazioni anche alcuni passanti avrebbero rischiato di finire dentro il cratere.

A cedere un’intera porzione di manto stradale che costeggia un cantiere adiacente. In passato tra via Livio Andronico e in via Lattanzio, le due strade interessate dal crollo, era stato suggerito di istituire un divieto di fermata, mai entrato in vigore.

Al momento comunque non risultano feriti. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, e il Funzionario di Servizio con il supporto della Polizia Locale. Per agevolare i soccorsi è stato precauzionalmente evacuato un palazzo. Intorno alle 19 sul posto è arrivata anche la sindaca Raggi per verificare di persona la situazione.

Al momento non si sa molto sulle possibili cause del crollo. Secondo le prime voci, però, il manto potrebbe aver ceduto a causa possibile perdita d'acqua. Una ventina di giorni fa erano stati eseguiti lavori sul manto stradale proprio per una perdita d'acqua dove è crollata la strada.

Il crollo è avvenuto all’altezza del civico 28. La zona era diventata un cantiere dello scorso ottobre. Al posto della scuola paritaria Santa Maria degli Angeli avrebbero dovuto sorgere due edifici a destinazione residenziale e uno a destinazione mista, come aveva confermato a RomaToday Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici di Monte Mario. La questione aveva fatto molto discutere.

